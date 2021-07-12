警方善用電子交通執法　提升效率減少與司機爭論

警方利用電子執法方式加強打擊交通違規事項，成效理想，單計今年上半年，旺角警區針對在4條主要道路及附近一帶延伸路段違泊，已發出逾1.4萬張告票。除提高執法效率外，利用電子執法還有很多好處，例如有收到告罪的司機不認罪，可查閱相關片段免爭論。此外，有多年交通執法經驗的警員表示，以往向違規司機發告票時，會遭人無禮對待，甚至威脅，但改用電子執法後相關情況明顯減少。

旺角交通隊小隊主管張惠國警長有多年交通執法的經驗，他坦言，在未有「電子定額罰款通知書先導計劃」（電子牛肉乾）或流動攝錄交通執法時，前線警員向司機發出違泊告票，不時會發生衝突。他憶述自己多年前在深水埗區執法，看見一輛小型貨車停泊在禁區，遂上前向司機發出告票，但該司機抱持不合作態度，甚至用不當的言詞表達其憤怒，令他大感威脅。在使用電子執法後，有關情況則大大減少。

張表示，現時流動攝錄交通執法主要設在高位，即行人天橋，而若設在地面時，通常會設於警車背後，此舉可避免警員與司機有直接衝突，加強執法效率。旺角警區高級督察(行動)陳奕妍補充指，在科技的配合下發出違規告票，「所有情況都已經拍攝」，若司機不認罪可查閱相關證據，相關片段亦可作為呈堂證供，減少爭論。而攝錄隊在區內高調執法，亦可以增加阻嚇力。