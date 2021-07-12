旺角警區嚴打違泊　6周內發逾千告票　交通投訴大跌30%

旺角區交通一向繁忙，近期禁聚令放寬的情況下，違泊情況更為加劇。警方指出，尤其旺角道、西洋菜南街、新填地街及亞皆老街等4條主要道路，一旦有不負責任的司機違例胡亂泊車，便會造成區內交通大擠塞，更令發生意外機會大增。有見及此，警方自4月下旬起在該4街道部分路段進行代號「峻峰」針對性交通執法行動，並以電子告票及流動攝錄執法形式輔助，行動大收成效，短短6周內已發逾千張告票，交通投訴亦大跌30%。

旺角警區高級督察（行動）陳奕妍表示，旺角區是本港著名的旅遊和購物區之一，而區內4條主要道路縱橫貫穿旺角繁忙地帶，形成一個圈狀的交通網絡，因此當其中一條道路被堵塞，會造成連鎖反應令區內其他道路亦嚴重擠塞，甚至影響彌敦道及亞皆老街的車流。而造成交通擠塞的主因，是有不負責任的司機在車道上違例泊車，或是在禁區上落客。

為改善有關情況，旺角警區人員於今年4至6月與西九龍總區交通部攜手合作，在區內4條主要道路部分路段進行一連6周的執法行動。警區人員善用科技使用電子告票，又進行流動攝錄執法，行動中，共發出至少1,051張手寫及電子定額罰款告票，進行了110次流動攝錄執法行動，拍攝了502架次違例車輛。若比較執法行動前後3周數據，可見該區的交通投訴由9宗下降至6宗，而意外亦由4宗下降至1宗。

而在行動前，警區有向附近商戶及司機進行宣傳教育，亦有設置明顯的標示及警告標語提示駕駛者，並與相關的持份者如小巴及的士工會開會，提醒相關注意事項。的士小巴權益關注大聯盟主席宋國明表示，該區的警民關係組每年均與工會開數次會議，了解業界的情況，亦會樂意幫助他們解決問題，業界也樂意配合警方的行動。他表示，由於旺角的車道有限，在停車上落客方面有許多限制，冀日後重新規劃可根治問題。