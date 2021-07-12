懲教署首辦虛擬實境物流課程　助在囚人士重投社會就業

為迎合應用科技潮流，懲教署首辦虛擬實境物流管理課程，助更生人士重返社會後適應新生活及獲聘，並於上周三(7日)在壁屋監獄舉行證書頒發典禮。課程應用虛擬實境技術讓學員學習在不同場景使用剷車，並學習使用報關軟件，了解訂購外國貨物的流程。學員透露重投社會後考慮開舖做老闆或從事物流業，將知識學以致用，重新做人。懲教署表示虛擬課程反應良好，日後擬定課程將趨向新科技及多元化，提升學員就業能力。

「以前真是浪費了好多時間。」阿成﹙化名﹚犯欺詐罪而被判監，他指現時網購盛行，物流業大有前景，所以他報讀了虛擬實境物流管理課程，課程是以虛擬實境，配合VR眼鏡及模擬駕駛倉學習駕駛剷車，虛擬實境提供不同場地，如大型貨倉及室外貨場等。他表示虛擬駕駛能夠讓他懂得基本使用剷車概念，增加出獄後考取相關牌照時的信心，希望將來可在物流業發展。

另一在囚人士阿文﹙化名﹚原本在餐廳任職經理，在公司裁員下，因一時貪念偷錢而被判囚，他透過有關課程認識到物流業涵蓋範圍廣闊，加上疫情下物流業未有受影響，反大行其道，故他打算出獄後開餐廳做老闆。他續稱，課程學到報關知識，例如訂購外國的爐具或凍肉原來有好多限制，相信結合以往做餐飲業經驗後，對運作一間餐廳會更有信心。

任課程導師的香港供應管理協會理事李偉基表示，課程提供虛擬畫面，並非紙上談兵般沉悶，提升學員學習興趣，他又講到部分學員的提問內容超出他預期，如何謂採購經理指數及比特幣價格走勢等。另一導師香港專業教育學院工商管理系教學助理陳柏燊提到，較年長的學員在機械操作或打字方面較遜色，幸好有其他學員幫助，問題得以解決。

懲教署監督﹙職業訓練﹚勞俊雄表示，壁屋監獄與職業訓練局首次合辦上述課程，合乎資格報讀課程的學員在修畢課程及考試合格後，所頒獲證書可得到資歷架構認證，學員透過虛擬實境學習駕駛剷車，亦有助日後考取相關牌照。日後設計的課程將趨多元化及滲入新科技，務求更貼近市場，令學員重返社會後更易獲僱主垂青，達更生目的。