1盒提子4個膠　環團籲超市設「裸買區」謝絕過度包裝

環保團體批評本港超市耗用塑膠包裝問題嚴重，一件產品動輒使用多件塑膠包裝，有團體更指，超市出售的蔬果較常出現塑膠包裝過量情況，並舉行有消費者購買一盒提子，便有最少4個包裝，包括托盤、膠兜、膠盒及外部膠膜等，團體上月邀請9名市民到超市購物，發現他們完成一般日常生活購物後，竟收集了276個包裝塑膠，「濫膠」情況嚴重，部分只為加強貨品美觀、吸引市民選購。團體促當局加強宣傳，並籲超市設立「裸買區」。

環保團體綠領行動在上月邀請了9名市民，要他們在8天內如常到超市購物，並紀錄每次所得的塑膠包裝。綠領行動總幹事何漢威指，雖然不少產品是由生產商決定塑膠包裝，但他認為作為行業龍頭的大型超市應負起環保責任，設立無塑商品區，減少蔬果過度包裝，並與生產商商討使用簡約包裝。

團體又指，過度包裝很多時，只是為了讓貨品看來更美觀，亦令消費者難以檢查貨品質素，不但無助環保，亦無助消費權益。建議超市承擔社會責任，設立無額外包裝的「裸買區」，讓消費者有多個選擇，並就此與生產商商討使用簡約包裝，制定時間表等。

團體再指，早在2019年已進行同類調查，當時結果指有超過7成市民認為超市蔬果包裝過量，事隔2年多，本港超市售賣包裝蔬果的情況並沒改變。

參加選購計劃的甄小姐分享她試購的心得，她表示，愈高檔的超市包膠情況愈多，自己在高檔超市購買2個愛文杧果，包裝便有4層，包括多層保鮮紙、膠兜、生果網等，比起普通超市可自由選購有較多包裝，她認為一層的包膠已經可以保護水果，其他包裝是多餘，認為是超市為了建立高級形象，可提高價錢。另一位選購者劉小姐則留意到，蔬果及日式超市包膠情況更甚，她會避免到該處購物，或者「只是送禮才會買」。