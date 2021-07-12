港燈提升低窪變電站防洪設備　防水浸停電

超強颱風「山竹」在2018年蹂躪本港，多區因架空天線受損，變電站出現水浸而停電。為了預防將來出現類似情況，港燈於160個屬低窪地區的變電站安裝或提升防洪設備，包括加裝擋水牆、設立抽水泵、安裝水浸警報系統等，工程師指新裝置可有效抵擋比山竹更厲害的風暴。

受「山竹」影響，杏花邨曾因變電站水浸影響供電，為防止同類事情發生，港燈自2019年起審視港島多個變電站位置，決定在離岸100米以內最易出現水沉的低窪地區變電站，加裝5重防洪設備，包括在變電站門加設海拔6米的擋水牆，足以應付颱風山竹引起最高海拔5.4米的水浸，又安裝閉路電視，監察水浸情況。

港燈亦在變電站內安裝水浸警報系統，系統設有一長一短的金屬感應器，當水升至觸及較長的感應器時，會自動開啟抽水泵，可每小時抽取19.8立方米的水，假如未能有效抽水，水位脹至較短的感應器，即代表將貼近室內其他儀器時，水浸警報系統會發出警示，通知位於鴨脷洲的港燈系統控制中心，職員可根據情況遙距關閉變電站來保障系統安全。

港燈現時已提升160個變電站電力設施，如需要加裝5重防洪設備的變電站，工程費用約4萬港元。另外為方便搶修人員盡快提取後備部件和設備，港燈亦在位於北角電燈中心補給站放置常用近100款的後備部件和設備，並引入無線射頻辨識技術，以便在未有倉務人員情況下，仍可及時應對情況。