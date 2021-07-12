Dr.東：恒常運動有助控制高血壓　患者需量力而為

不少人發現自己有高血壓問題後，因憂慮「爆血管」風險而放棄運動，但患上高血壓是否代表自此與運動無緣？心臟專科醫生何國棟解釋，其實恒常的運動反而有助控制高血壓，但患者在做運動前應衡量自己的血壓是否受控，如屬嚴重高血壓患者，應使用藥物將血壓控制至合理水平，才建議做適量運動。

何國棟表示，高血壓分為兩個階段(Stage)，如果上壓為140毫米水銀柱(mmHg)以下，下壓為80mmHg以下，可界定為安全水平；但如果患者上壓高於160mmHg，下壓高於100mmHg，則需要先控制血壓，再進行適量運動。

何解釋，做運動對控制血壓有幫助，是因為運動時血管會自行作適當調節，透過放鬆血管及減低壓力賀爾蒙分泌，令患者血壓降低。他續指，有效運動更可令患者減少對降低血壓藥的依賴，甚至不用服藥亦可控制血壓。

至於不同運動亦會對血壓有不同程度的影響，當中主要分為帶氧運動、重量訓練，以及等長收縮運動(Isometric exercise)。何解釋，等長收縮運動是肌肉訓練的一種，做法是靜止維持某個特定姿勢，但此運動會致強力肌肉收縮，增加血管阻力，從而會令血壓及心臟負荷增加，故不建議高血壓患者進行此類訓練。

何指出，帶氧運動會令血管放鬆，對降低血壓下壓有幫助，但提醒患者運動後，勿立即以熱水洗澡，因運動後血管本身已擴張作散熱之用，如果再以熱水洗澡，情況會如泡溫泉，令血管加劇擴張，患者如果配合降血壓藥使用，有機會令血壓過低，引起暈眩。

另外，如果患者本身正服用利尿藥，則應避免在用藥後進行運動，因兩者均會增加水分流失，加上天氣熱，進行高強度的運動有可能會導致缺水及中暑。

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