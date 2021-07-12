兩成專業人士轉讀醫護　空姐任職6年後轉行冀當護士

疫情爆發一年半，醫護顯得猶其重要，或令不少人選擇當「白衣天使」，照顧病患。有當了空姐6年的女生毅然轉行，希望可以為社會盡一分力。護士學校的代表指，近年有更多持專業資格，並有工作經驗的人選擇轉工投身醫護界，由以往少於1成增至現時近兩成，認為是社會轉變，加上受疫情洗禮後有所啟發。

陳苑怡曾任職6年空姐，曾遇上有乘客在機上心臟病發，她直言希望能夠出一分力協助病人，但無奈當時自己只能當旁觀者。去年她毅然入讀明愛醫院護士學校，成為一年級學護，她發現崗位要求她獨立處事，需要長期專注監測狀況，工作充滿挑戰，亦一改以往對醫護看法，「以為護士只是坐在醫生後斟茶遞水。」她期望日後可以到急症室工作。

中途轉行的人為數不少，陳苑怡指在班內有至少10名學生為空姐，伊利沙伯醫院護士學校校長張美茵亦看到有這趨勢，她指5、6年前有約9成入讀的都是中學文憑試畢業生，但在近1年，則有近兩成人為持有專業資格、或持其他學位的人士，當中包括藥劑師、社工、記者、空姐，亦有美容行業的從業員報讀。

醫院管理局今年9月起，將原本3年制資歷級別4的護理高級文憑課程，提升至4年制資歷級別5的護理學專業文憑，學生之後可額外在明愛專上學院進修一至兩年，取得護理學學士資格，較以往需要在完成3年制的高級文憑課程後，再報讀3年的兼讀制銜接課程，時間短了至少1年。入學名額則維持在每年每間學校收生100人，即每年合共收生300人。