中大發現新冠康復者現精神壓力　學者憂慮屬冰山一角

本港累計有逾1.1萬名新冠​肺炎患者康復出院，但康復的道路仍很漫長，有大學初步研究發現，最少有五分之一新冠肺炎康復者會出現認知能力衰退、情緒焦慮、抑鬱等情況，病症在確診後10個月持續，更有康復者曾有自殺傾向，出現徵狀者的年齡由20至70歲不等。學者憂慮數據只是冰山一角，加上現時沒了解康復者出現情緒病的成因，難以處方藥物，問題不容忽視。

香港中文大學醫學院精神科學系團隊於去年10月開始，邀請年齡介乎18至75歲的新冠肺炎康復者進行情緒健康研究，以了解新冠肺炎對康復者的情緒影響，以及網上心理治療對緩和焦慮、抑鬱的成效。研究分為兩階段，先進行為期一年的追蹤問卷調查，及後再進行為期6周的網上心理治療。團隊成功邀請128名康復者參與，初步觀察發現有參加者出現抑鬱、焦慮、創傷後壓力、記憶力下降、專注力下降等情況。

負責研究計劃的中大醫學院精神科學系副教授的麥敦平形容，情緒病在康復者身上並「不罕見」，「並不是一、兩成這麼少」，他指出，有康復者在確診後10個月仍出現病徵，如有康復者出院後開始忘記生活細節，如忘記平日走過的山路，辨識不到親友，亦有人曾有自殺傾向。而且，出現徵狀者年齡由20至70歲不等，病情亦有持續跡象。麥敦平對此感到憂慮，又擔心相關人士會成為退化性疾病，麥現時與團隊公開招募，希望盡快能在2個月內招募到合共500名康復者，加快了解新冠肺炎對患者的影響。