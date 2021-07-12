Delta變種肆虐　梁子超怒斥外防鬆懈　殃及機場員工

機場接連出現確診個案，隨時成為傳播變種病毒的重災區﹗有專家指出，隨着Delta變種病毒肆虐，全球各國機場均是染疫高危地區，批評港府在外防輸入上表現鬆懈，未有為機場員工加密病毒檢測，機管局下月起要求禁區員工接種兩劑疫苗，否則要出示當時有效的非確診檢測結果證明，專家認為，不能利用打針取代病毒檢測，因即使員工接種兩劑疫苗，不能百分百確保員工不受感染，而機場員工經常出入社區，故需要接受定期檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，染疫的搬運工與早前染疫的機場男地勤，沒有明顯接觸史，而且發病時間相隔甚遠，相信屬機場傳播鏈感染機會不大，不過，他提到全球航運會隨暑期陸續恢復，會輸出大量變種病毒，所以全球機場將變成高風險地方，認為港府在機場的感染控制措施上，須實施不少於每7天進行一次病毒檢測，以及將檢測涵蓋至在飛機工作的人士，慎防出現走漏眼的情況。

梁又指，當局至今沒將機場員工要強制檢測的措施涵蓋至停機坪工作的職員，雖然飛機運載的貨物傳人的機會相對低，但亦不能排除此可能性，故當局有必要加強機場內防疫安排。