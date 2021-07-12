東方日報A1：疑埋變種傳播鏈　機場數萬人強檢

肆虐全球的變種病毒疑攻陷本港機場，衞生防護中心昨日證實機場一名50歲男搬運工中招後，又指機場或存在隱性傳播鏈！中心表示，該名男患者被驗出帶有L452R變種病毒，今次是繼上月下旬機場一名27歲男地勤染疫後，第二宗機場確診個案，中心要求數萬名於上月20日至今月10日在機場工作的人員接受強制病毒檢測，這是機場繼2月大規模防疫強檢後，首次因為發現疫情而令工作者大規模強檢。此個案亦令本地零確診33日的紀錄斷纜，變相令港人期待的通關安排再度落空。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，該名患者沒有病徵，CT值是19，代表病毒量高。患者居於黃大仙金鳳街1至3號劏房，與一名朋友同住，所有劏房住戶須要檢疫，此個案共涉及約90名密切接觸者，包括患者的家人、劏房住戶，以及家人的密切接觸者，這些人士需要檢疫3天。迄今本港累計出現11,952宗病例。

張竹君說，患者曾於上周四（8日）到彩虹道羽毛球中心接種首劑由內地及德國合研的復必泰疫苗，但Delta變種病毒傳播力高，只打一針疫苗的話，效力未顯現出來，希望機場員工接種兩劑新冠疫苗。

患者上班時主要在機場禁區60號工作，在機底搬運行李及貨物，一般不會接觸機組人員，其他休息室亦沒有跟其他人作直接接觸。

至於此個案跟早前在機場染疫的地勤員工有否關係，當局仍在進行基因分析，不過，中心發現，染疫地勤與該名搬運工上月5日曾經共處機場客運大樓啟翔二號員工餐廳，只因兩人發病時間相隔近一個月，故此未能確認是否當時互相感染，而且這名搬運工人在上月29日的一次檢測呈非確診。

不過，張竹君仍表示，懷疑機場出現隱性傳播，因此在特定日子上班的員工需要進行強制檢測，涉及數萬名員工，同時機場公用設施要多做消毒清潔。本港至今只錄得169宗L452R變種病毒株，當中92宗屬Delta病毒。58宗屬其他，14宗仍在分析中，最後5宗因病毒量太低檢測不到。

男患者所屬的新翔（香港）有限公司表示，前天收到衞生部門通知，指患者前日是最後上班，工作性質與機組人員及乘客沒有直接接觸及交流，工作時一直有佩戴口罩。他相關的工作範圍，包括停機坪辦公室及車輛已徹底清潔及消毒，公司現正協助緊密接觸者追蹤工作，相關員工將受強制檢測。公司已指示所有在機場工作的員工嚴格地遵從政府要求，將竭盡所能以確保員工的公共衞生及安全。

另外，醫院管理局總行政經理李立業指，昨多4宗呈報懷疑個案，再多3人出院，50人仍留醫，一人嚴重，49人穩定，昨日公立醫院使用1,089張負壓病床，使用率達56.1%，另亦使用607間負壓病房，使用率達64.3%。

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