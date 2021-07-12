東方民調：重用環保物料　落後外國20年

香港都市固體廢物回收率低，其實不少垃圾都可以轉化成有用物料，例如回收輪胎鋪路早在20年前已在外國實行，單在澳洲便有專門回收廢輪胎、廢玻璃、廢碎石的工廠，製成鋪路物料，減少使用瀝青。世界各地也有採用不同可回收物料進行鋪路，反觀港府推行政策卻歎慢板，亦導致香港回收發展停滯不前。

2019年香港每日平均棄置廢輪胎61公噸，即全年棄置約2.22萬公噸，另有大量廢輪胎囤積在廢車場，處理後才可棄置，料棄置數字遠超預期。惟每日僅18公噸廢輪胎回收，連同飛機輪胎，全年合共僅回收6,600公噸。

有大學研發把廢輪胎加入瀝青製成鋪路物料，料一公里路段可用上3,500個5公斤的輪胎，雖然價錢較傳統物料貴15%，但可減少行車噪音及更耐用。現時香港道路全長逾2千公里，若使用新技術鋪路，已可消耗大量廢輪胎。港府與大學的合作研究早於2018年開展，但延至今年才展開實地試驗，港府態度不積極，令香港回收發展停滯不前。

廢玻璃鋪路技術也不斷發展，惟港府推行政策非常慢。理工大學土木及環境工程學系教授潘智生稱，港府提出玻璃飲料容器生產者責任計劃，拖逾8年仍未實施，其研發的混合廢玻璃「環保磚」技術多年，5年前已可提高「環保磚」內玻璃的比例，但港府未有採納，仍停留使用舊有玻璃磚技術，反觀外國早已大量採用環保物料鋪路。

事實上，港府過去不斷推廣環保回收，但成效不彰。消費者委員會一項調查發現，香港「回收行為」指數與5年前一樣，維持在較低的63分，紙張或塑膠的回收行為更呈下降趨勢。消費者普遍對回收服務的管理缺乏信心，認為回收物最終會送往堆填區，令回收行動徒勞無功，反映港府監管回收工作不力。