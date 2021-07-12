東方民調：回收不力　霸官地養蚊恐播疫

港府推行廢物回收工作逾20年，但香港減廢目標不升反降，回收率僅29%。外國早已利用廢輪胎及玻璃製成鋪路物料，港府仍在試驗階段。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府推動環保回收政策不力，研究及開發循環再造技術進度慢，無與時並進，白白浪費有用資源，不但窒礙回收發展，更造成垃圾圍城。

香港都市固體廢物回收量持續下跌，2019年回收率僅29%，人均棄置量每日仍有1.47公斤，雖然較2018年輕微下跌，但較當局定下2022年的0.8公斤減廢目標，相差甚遠。有環保組織指棄置量跌幅微不足道，批評當局減廢回收政策成效不彰。

「東方報業民意調查」於上周五以手機東網APP，成功訪問274名18歲或以上市民，結果顯示，對於香港廢輪胎回收率低，更被胡亂棄置霸佔官地，34%受訪者直指棄置情況猖獗；32%憂污染環境；30%擔心積水養蚊播疫。

玻璃樽生產者責任制拖8年未實施，環保磚增玻璃比例港府未採納，38%轟當局推行政策緩慢；35%斥循環再造技術落後；23%認為窒礙回收發展。

外國早已有回收工廠，將廢輪胎及廢玻璃製成鋪路物料，42%批評港府環保政策無與時並進；41%稱白白浪費有用資源；13%轟開發研究進度慢。

港府研究實施垃圾徵費，但受訪者認為廚餘及廢物回收措施未能配合，48%斥社區回收配套不足；25%指源頭減廢誘因低；24%歸咎推廣及教育不力。

三色桶回收物經常被外判工當作垃圾送往堆填區，50%轟港府監管不足，削市民回收意欲；30%指淪為形式化，成效不彰；17%認為應完善廢物管理系統。

香港垃圾棄置量仍遠高於減廢目標，52%斥港府推行減廢政策態度不積極，導致垃圾圍城；28%轟環保回收停滯不前；14%指減廢力度不足。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府減廢不力，推動環保政策欠積極，循環再造技術亦大落後，加上社區回收配套不足，令垃圾棄置量無改善，更窒礙回收發展。