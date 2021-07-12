區議員宣誓引離職潮　劉家衡稱非怕被追薪　陳嘉琳認敗給恐懼

區議員宣誓在即，惟此前已引發大規模區議員離職潮，連同早前以不同原因辭職或喪失議席的民主派人士，現至少有逾210名區議員辭職。公民黨前成員劉家衡及九龍城區的黃永傑昨晚(11日)宣布已辭任區議員，其中劉形容是「無可奈何的選擇」，強調並非因擔心被追討薪津，他曾因在議員辦事處張貼「藍絲與狗不得入內進」的標語，引發極大爭議。西貢區的陳嘉琳今日(12日)表示，因敗給了恐懼而決定辭職，她曾因六四街站被投訴而接獲民政事務處信件，並遭區議會秘書處職員檢查辦事處。

劉家衡在社交專頁發文表示，一直以來議員辦事處被政治打壓拖欠開支，都是由他墊支，因承諾堅持支撐了一年半，希望能完成對大家的承諾，故甘願無酬完成任期，強調辭職的決定並非害怕被追討薪津。他又指因政權一而再再而三的迫害，甚至禍及家人，經三思後作無可奈何的選擇，希望各位體諒。

至於黃永傑發文指現在到了內心深處掙扎「去或留」的分叉路口，最後經過深思熟慮後，無奈要作出辭職的決定。他感謝支持及投票予他的街坊，並對未能完成整個任期及跟進其他地區工作感抱歉。

陳嘉琳今日則表示，數月前開始「吹風」會取消踐踏紅線的區議員資格，甚至會追討這年來的薪酬津貼，惟她一直拒絕辭職，但在這一星期她作了一個相反的決定，又形容自己由遞信至今仍未能平復心情，承認自己敗給了恐懼。她指有責任一同對抗恐懼，拒絕辭職是為了守著民選議員的尊嚴，展現公民社會所需要具備的勇氣。但她又害怕堅持帶來的後果，令沒有準備的人更畏懼，或讓她脫離大家。她解釋指，選擇辭職是為了減低政權對公民社會傷害，讓大眾有喘息繼續走下去的空間。