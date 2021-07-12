機場搬運工染變種病毒　何栢良促員工7日一檢

連續33日的本地零確診斷纜，一名機場搬運工人昨(11日)確診感染變種病毒L452R，他與早前確診的男地勤沒有接觸，衞生防護中心列作本地源頭不明個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，搬運工人最大機會在機場內受感染，並指機場短時間內先後有兩名員工確診，明顯看到有防疫缺口，促機場員工強制檢測應定在7日一檢，而非每14日一檢。

何栢良今(12日)出席電台節目指，變種病毒的傳染性高，可以經污染的物品表面傳播，如果患者沒有佩戴好口罩，或在洗手間除下口罩，都有機會將病毒帶到其他物品上。 此外，何指機場員工屬於高風險人士，當局應要求所有員工接種新冠疫苗，並立即推出定期強制檢測措施，需7日一檢。

呼吸系統專科醫生梁子超亦指，該名機場停機坪搬運工較大機會在工作環境受感染。他指，早前機場地勤確診，但一連串大規模強制檢測中，僅揭一宗確診個案，且二人確診時間相距較遠，故認為機場出現隱性傳播的機會相對低。

他又指，當局不適宜以「疫苗氣泡」方式處理在高危位置的防疫工作，批評機場貨運人員及已接種新冠疫苗員工毋須定期檢測是大漏洞。他指，接種新冠疫苗可以預防感染Delta變種病毒後出現嚴重病情，但不代表是「銅皮鐵骨、百毒不侵」。若已打針員工感染病毒，仍有機會傳染他人。

此外，梁認為本港目前疫情控制得較好，政府不應鼓勵市民來往疫情風險較本港高的地區，以免加劇輸入病毒的風險。