入境事務助理職級薪酬低　議員轟屬不尊重　促與其他紀律部隊看齊

紀律人員薪俸及服務條件常務委員會上月底發表《紀律部隊職系架構檢討報告書》，其中建議入境事務助理員職級的起薪點額外增1個薪點，惟入境處4個員工協會對入境處未能與其他一般紀律部隊有同等薪級點感極度失望。有議員今(12日)認為該職級的工作性質與以往已大有不同，認為如薪級與其他紀律部隊未看齊，將影響士氣，亦有議員批評新的酬級調整建議不尊重前線人員。

報告建議改善入境處入境事務助理員職級的薪級，招聘職級的最低薪點和頂薪點分別提高兩個薪點，調高後的最低薪點定於一般紀律人員(員佐級)薪級表新設的薪點，即第4a點，金額大約定為一般紀律人員(員佐級)薪級表第4點與第5點之間的中位數。

公務員及資助機構員工事務委員會今開會討論報告書建議，議員葉劉淑儀指80年代在保安科工作時，入境處人員薪酬較其他紀律部隊低，因為當時政府認為他們以文職為主及工作危險性較低。不過現時有人員駐守青山灣入境事務中心，並接受槍械訓練，加上口岸工作增加，而在黑暴期間他們亦要任特務警察，認為有關薪酬調整建議不是錢的問題，而是不尊重前線工作人員。

議員葛珮帆指入境處職員近年工作繁重，特別在處理濫用免遣返聲請個案，而且現時需要加強防範恐怖主義活動，處方工作非常重要。她認為如今時今日有關職級起薪點與頂薪點，難與其他紀律部隊看齊將影響部門士氣，認為「(薪級表)特登整個a落去感覺好惡劣，好難接受」。葛又認為10年才作一次檢討，難追趕時代的需要，關注政府會否縮短檢討時間，如工會建議6年作一次檢討。

公務員事務局局長聶德權回應表示，同意自上次2008年檢討後至今，入境處工作性質及範圍與以往不同，例如需要負責協助在外港人的工作，又指該職級過去5年平均人手流失率位高第二位，故認為需要提高酬級，惟因工作時數與其他紀律部隊有分別，故維持半個酬級點的薪酬差距。他強調每個紀律部隊工作有獨特性，難以「一刀切」看齊，強調最終安排有異是無可避免。

至於有關架構檢討時間方面，聶指2018年的檢討報告中建議6年檢討一次，但政府最終決定視乎情況，又引述2018年特首會同行政會議曾表示希望10年進行一次檢討，故往後由該屆政府再作按情況決定如何具體落實。

另外，議員陳振英則關注最終落實建議的時間表，聶指報告書考慮了過去挑戰及工作性質，作出改善建議，希望可以盡快落實。政府在聽取議員意見及作整理後，希望可於今屆立法會會期完結前，提交至財務委員會。