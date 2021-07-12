近半受訪私家醫生不考慮加入地區康健中心　部分稱手續繁複

港府致力設立地區康健中心推動基層醫療，並邀請私家醫生等參與提供服務。為了解家庭醫生對有關服務的意見，香港家庭醫學學院今年初進行調查，共訪問321名家庭醫生，有近70%受訪醫生知道何謂地區康健中心，但不足一半人了解中心運作的目標。近半受訪私家醫生不打算加入康健中心，主要是認為對工作沒幫助，甚至因複雜的申請程序而卻步。

調查發現，在144名未加入地區康健中心的受訪私家醫生中，近50%指沒有考慮加入，最常見原因是地區康健中心對他們現有的工作沒有幫助，例如私家診所的規模、複雜的申請程序和報銷手續。另外，診所所在地區沒有相應的地區康健中心也是其中一個關鍵。對於不加入中心的公立醫生而言，最常見原因是他們已經在公共醫療體系工作。

在受訪醫生對地區康健中心作出的有用評級方面，調查顯示，評分高低與受訪者年齡有關，65歲或以上的醫生傾向於認為地區康健中心對公眾有用；而私營醫生的平均評分較公營醫生為低。學院指地區康健中心是一項重要舉措，可加強以地區為基礎的基層醫療服務，期望透過有關調查反映醫生意見，使地區康健中心和基層醫療團隊能夠履行其使命和願景。