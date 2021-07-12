疫苗接種中心營運商疑以假自僱形式請人 議員質疑政府默許

有議員稱接到投訴，有疫苗接種中心營運商疑以假自僱形式聘請員工。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今(12日)召開會議，討論創造職位計劃的實施進度。其中有議員表示接到投訴，指有社區疫苗接種中心營運機構，疑以假自僱方式招聘人手，質疑政府是否默許事件發生。他關注局方如何監察相關招聘工作，確保勞工權益。政府回應指將了解事件。

議員陸頌雄點名批評，負責營運沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心的「百本醫護」，疑以假自僱方式招聘人手，事先說明與員工為非僱傭關係，擔心如員工在工作期間染疫或發生意外難得到保障，同時亦失去法定假期及強積金等福利。

他指曾在立法會另一會議上向食物及衞生局追問事件，惟局方卻以敷衍態度回應，指保證不會出現問題。他亦擔心以上情況，在政府早前推出的「創造職位計劃」中職位招聘的過程中出現。

公務員事務局局長聶德權回應稱，每個疫苗接種中心有不同醫療團體營辦商負責，有些是由醫療集團或機構提供醫護團隊進行疫苗注射，強調會了解陸提及的情況再作回應。

翻查資料，「百本醫護」於本年5月亦被揭公然於接種中心會場擺放自家公司的宣傳物，推廣私家看護服務。衞生署當時回覆表示，展示宣傳物品屬違規，已要求相關機構盡快移除所有宣傳物品。