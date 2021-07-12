陷財困凱莉山學校涉拖糧　再多兩名前員工追討欠薪

財困及拖欠員工薪金多月的香港凱莉山學校，繼上周一（5日）被6名前教職員及人事部職員，向其獨立外判營運公司「Mount Kelly International Limited」（MKIL）及「Mount Kelly Foundation Limited」（MKFL）提出申索，今日再多2名前員工提出申索，其中MKFL未有派代表出席。

根據申索書內容，2名申索人為王詩穎及蔡雯詩，分別向MKIL索款約16.3萬港元及約23.5萬港元，合共約40萬港元，當中包括今年3月至5月的薪金。兩人的申索理由為「在沒有正當理由的情況下遭解僱」、「沒有支付工資」，以及「追討強積金僱員供款及欠薪利息」等，當中王詩穎亦就「沒有給予有薪年假」向校方追討欠款。

校方代表上周一回應指，於5月已聘請會計師及律師為MKIL審視所有帳目及營運狀況，並進行架構重組，又預計7月才可陸續發放拖欠的薪金，包括先檢視員工出勤紀錄等文件。負責處理該兩宗案件的審裁官潘弘翰問校方立場是否與上次一樣，校方回應：「是的」，並指一至兩天前已會見調查主任。

潘官指，檢視2名申索人的合約後，認為只有第一被告才是僱主，「冤有頭債有主」，質疑申索人列MKFL為第二被告的理由，又問申索人需否撤回對第二被告的申索。另外，就申索項目「追討強積金僱員供款及欠薪利息」，審裁官表示項目並非在本法庭司法管轄權之內，認為申索人應向積金局作投訴。申索人其後撤回對第二被告的申索及有關申索理由。

潘官將案件押後至10月25日處理，亦指示校方須於8月9日前向各申索人及調查主任遞交答辯書及相關文件；申索人則須於9月6日前遞交回覆。