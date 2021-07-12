癮君子斬傷超市經理後被擊斃　死因研訊開審

前年3月16日，男子李浩庭持刀進入油麻地新填地街一間超級市場，其後遭警員開槍擊斃。死因庭今天（12日）選出2男3女陪審團，就此事件開展死因研訊。死者的兄長作供表示，已20年與死者沒有聯絡，又指死者有吸食「白粉」，經常犯案入獄。超市店長則指死者經常到店內盜竊，故他當日與同事趕走死者，惟死者其後持刀折返，他遭死者用刀劈後腦兩下。之後聽到有人叫死者放下刀及警告會開槍，惟死者沒有理會，其後死者中槍倒地。研訊下午續。

警方並沒有派代表出席這宗死因研訊。死者兄長李超庭供稱，死者於1960年出生，在家中排行第3，死者小學畢業後踏入社會當散工。死者兄長指死者有吸食「白粉」習慣，經常向家人索錢，故兩人已失聯近20年，直至2019年死者離世，他在警方通知及陪同下，同年4月4日到葵涌殮房認屍。死者兄長又表示，死者因為吸毒緣故，經常犯案及入獄，「一年半載又出返黎」。

死因研訊主任於庭上播放，油麻地新填地街佳宝食品超級市場的閉路電視片段，顯示事發當日中午約12時26分，死者進入佳宝內，其後遭兩名男子趕走。約4分鐘後死者衝入佳宝，後面有兩名警員緊隨。死者其後襲擊他人，警員開槍，死者隨即倒地。

事發佳宝的店長林海雄供稱，當日中午，他在店內包裝部聽到同事大叫，便出店面並看見死者。林指死者是一名經常到店內盜竊的吸毒者，故他與同事便將死者趕走。之後死者持刀進入店內，上前欲舉刀施襲，林指自己當時用雙手推死者肩膀，但遭死者用刀從上劈中頭部近後腦位置，先後共兩次。雙方糾纏期間，有人叫死者放下刀及警告會開槍，惟死者沒有理會，其後死者胸口中槍倒地，之後他就看到警察為死者檢查脈搏及急救。