腎臟移植病人接種兩劑復必泰成效低　藥劑師學會倡打第三劑

有指當局正研是否為有需要人士接種第三劑新冠疫苗，香港醫院藥劑師學會指，器官移植的患者接種兩劑復必泰疫苗，其接種後所產生的中和抗體及T-細胞水平較低，可能需盡快安排他們接種第三劑加強劑。

香港醫院藥劑師學會引述多項臨床證據顯示，已接受器官移植的病人，以腎臟移植的病人為例，在接種第二劑復必泰疫苗的13日至19日後，僅22%的病人有驗出中和抗體IgG反應，惟抗體水平也非常低。

另有研究顯示，腎臟移植病人正接受免疫抑制劑治療包括：Abatacept，Belatacept，其身體所產生的中和抗體水平和T-細胞水平會大大減低。此外，亦有研究發現，已接種兩劑復必泰疫苗的腎臟移植和心臟移植病人，分別只有16.6%和34.8%的病人在血清內有抗體。

學會建議，政府盡快為已接種兩劑新冠疫苗的器官移植病人作中和抗體和T-細胞水平測驗，以了解患者所接種的新冠疫苗功效，並安排已接種兩劑復必泰疫苗的腎臟移植病人接種第三劑加強劑。