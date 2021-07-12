港府已向中央提交報告　冀逐步有序恢復通關

對於香港與內地何時通關，特首林鄭月娥今(12日)早出席電台節目時表明已向中央提交報告，希望逐步有序恢復通關。她指通關可以先按配額進行，例如有助促進商務經濟發展或有切身需要的市民通關，又認為不是一定要有硬指標，要連續多少日清零才可商討，但需要有能力提升的證明。

她續稱，香港經歷10多個月的疫情，可看到香港在檢測、追蹤、檢疫方面都有提升，希望可爭取中央從能力提升、個案穩定下，考慮民生經濟需要，給予一個正面指導，例如何時通關、人數如何等。她再次呼籲市民接種疫苗，如果市民已打針，可讓她有更多「子彈」及力量，向中央爭取恢復與內地人員往來。

她又指跨境理財通很多工作已經完成，相信應該很快會公布開通日子，而據她了解已有方法處理未能到內地開戶口的問題，不用等到恢復人員來往才有機會，希望市民耐心等候。

被問及有聲音建議政府再研究發展郊野公園邊陲土地建屋，她指上屆政府亦提出相關建議，但政府內部亦有保留，結果交予房協進行研究。據她所知，房協做的工作不太多，因為不知如何處理如此爭議的項目。她說如果發展郊野公園邊陲地建屋，富吸引力又易做的話，一早已做了。她續稱，雖然不會說一世都不用郊野公園地興建房屋，但利用郊野公園土地建屋，是「遠水」，因所需程序，較用其他土地的開發時間長。

香港經過過去兩年的動亂及疫情，她指見到香港金融業的韌性，並無出現任何問題，金融業將會繼續鞏固及提升香港作為國際金融中心，認為金融業是香港真正做到國際性、能夠貢獻國家的行業。

她又提到特區政府在金融方面要更進取，又說十四五規劃提出要鞏固及提升香港國際金融地位，過去兩年已證明香港能夠承受風險的能力，隨着國家走向更深化開放，政府將在施政報告交代香港作為國家金融中心的角色，先做好定位及策略，希望得到中央批准，會再推出實體措施。