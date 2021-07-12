錦綉花園水管滲漏失水每日逾1個游泳池　水務署5年前早知懶理

水管滲漏似是平常事，但當屋苑每天失水一個游泳池的分量時，情況便變得嚴重。元朗錦綉花園被指地下水管滲水嚴重，現在每天失水超過3000立方米，即猶如1.2個奧運標準游泳池。水務署早在2016年發現問題，但未有處理，而現行條例未有修訂，或白白令政府少收900萬港元公帑。

錦綉花園為元朗一個私人屋苑，落成已逾40年，屋苑有地下水管老化，地下供水喉管嚴重銹蝕，出現多個洞甚至裂縫，致食水在公用喉管經已滲漏，情況嚴重到路面表層亦出現滲水裂紋。據指，水務署早年已為屋苑安裝總水錶，監測屋苑用水量，在2016年開始發現居民水表與總水錶數字有出入，估計是屋苑內部滲水，涵蓋食水與廁所水，而且失水嚴重，2017年時更開始有每天失水超過3,000立方米情況，雖屋苑有嘗試維修，但情況至今亦未有改善，仍是每天失水達3,000立方米，估計即一年至少涉900萬元水費。

現時，公用供水系統的用水現時不用收費，以致特別是地下部分系統缺乏適當保養，導致嚴重隱藏失水。政府正計劃修訂《水務設施條例》，就失水開徵一項公用失水費，當失水至一定水平便會開徵，同時會要求負責人維修，否則最嚴重可截斷供水。水務署自2006年起，所有多於一幢樓宇的新發展項目均須設置總水錶，目標是在2023年底前為大約550個大型屋苑完成安裝工作，料可監測本港大約70％的註冊用戶。

現時保養公用供水系統責任，由向水務監督註冊成為「註冊代理人」的個人或公司承擔

，通常亦是發展商負責，再向各單位籌集資金。錦綉花園的管理公司近月提出全面更換地下喉管及重鋪地面，涉及5億港元，每戶或需承擔9萬至13萬港元維修費，惹來居民不滿。關注團體指屋苑內除了住戶，亦涉商場等其他業權擁有人，現時管理公司提出攤分工程費用的方法全由業主承擔，認為應按業權比例分擔，如公用部分不應由小業主負責。