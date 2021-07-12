整筆撥款津助檢討被斥「交白卷」　羅致光：肥上瘦下淪口號式說法

整筆撥款津助制度一直被社福界批評引起「肥上瘦下」的問題，惟檢討報告建議保留現行撥款制度，被斥未能觸及問題核心、等同「交白卷」。勞工及福利局局長羅致光今（12日）表示，「肥上瘦下」已變成口號式說法，因部分被指高薪的社福機構高層，須管理至少2,000個員工，薪金不算高。有議員則批評，商界約2,000人的公司高層，亦鮮有年薪可達300萬港元，促當局加強監管；亦有議員指不少建議只是舊酒新瓶，不認同當局稱之為優化。

立法會福利事務委員會今早討論有關檢討報告，議員田北辰認為，現行制度下，有社福界機構高層年薪高達300萬港元，薪酬水平直逼社署副署長職級，而商界一間類似員工規模的公司，亦鮮有高層可獲相同水平，同時要面對不少壓力，若1至2年內「唔掂」便可能被解僱。田質疑當局監管不力，或有機構在資源有限的情況下，以較低薪金聘請人手，認為前線職員「身水身汗」，應提高薪金水平。

委員會主席蔣麗芸則指出，本港大學每年培訓千多名合資格社工，但社會僅需要約800名，僧多粥少，擔心日後有社工為保飯碗，寧願減薪至8,000港元，怒轟羅致光「離地」。另一議員梁志祥亦批評，報告中不少建議只是「把舊野再寫入去」，例如要求機構披露最高3層職員的薪酬等，不認同當局稱之為優化，對此感失望。

羅致光回覆時表示，「肥上瘦下」已變成口號式說法，因部分被指高薪的社福機構高層，須管理至少2,000個員工，薪金相比公務員架構並不算高；又指有機構跟足政府薪酬架構，部分則自定職級及薪酬水平，但未見過有社工願減薪至8,000港元。他又指，每年約有30間機構的盈餘超出規定，但因部分機構所提供的政府資助服務，所佔百分比很少，當局會視乎情況作跟進。

另外，議員陸頌雄關注，當局會否要求領取公帑的社福機構高層，宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區。羅致光表示，部分機構只有小部分資源涉及公帑，或只有10%，在國安法的前提下，有關處理手法與食環署外判合約的情況相似。