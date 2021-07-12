鰂魚涌公園槍殺案　控方專家不覺被告有自殺傾向

報稱曾當保鏢的女子詹心桀，疑因外祖母遺產分配問題槍擊4名親戚，造成兩死兩傷之案件，今天（12日）繼續在高等法院審訊。小欖精神病治療中心精神科顧問醫生雷聲響續作供，他觀察到被告面對審訊有很大壓力，被告曾經表示想留在小欖接受精神治療，又會模仿其他院友大聲叫喊的行為。此外，雷醫生不認為被告有自殺傾向。

雷醫生表示，觀察到被告對於審訊感到害怕多於抑鬱，因為被告沒有放棄抗辯。被告曾懷疑律師是否有心幫助她，雷醫生曾經問被告是否需要轉律師，不過被告最終拒絕，後來被告解釋自己當時不知道如何辯護。被告在小欖還押期間，曾經與2名院友起爭執，因為對方認為被告的審訊結果不樂觀，相信被告要在大欖女懲教所接受終身監禁，被告便開始變得敏感，覺得別人在背後説她壞話，認為「佢哋想我死」。

雷醫生又指，被告被送入小欖的初期，曾經向醫生表示想返回大欖，並強調自己無病。大約一個月後，被告便改變了想法，主動講起自己曾在東區醫院接受7至8個月精神病治療的病史，表示希望留在小欖。辯方問雷醫生，有沒有聽過被告很擔心要被迫回到大欖冰凍的環境、要面對食物及衣物不足的情況，雷醫生表示無印象，但表示此説法並非沒有根據，由於被告的情緒比較不穩定，所以被告在大欖短暫還押期間可能要穿着特定衣物以及囚禁在特定房間，相信被告在小欖的待遇會較好。

雷醫生又否認被告有自殺傾向，雖然被告表示自己曾經在小欖用紙杯及魚骨𠝹手，但雷表示只見到被告手上有指甲刮痕，認為被告只是想得到他人的關注，又認為無人會用魚骨𠝹手。

47歲女被告詹心桀（原名魏朝霞），被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬（80歲）及其四舅父詹鎮基（62歲），及意圖使二舅父詹前駒（72歲）及三姨詹小慧（60歲）身體受嚴重傷害而向兩人射擊。