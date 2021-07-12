參選後舉辦書法班及街頭表演　落選區議員被廉署起訴

前年曾參選區議會選舉的工程師歐頌賢(44歲)，涉邀請街頭藝人表演及舉辦書法班賄選，今(12日)被廉政公署落案起訴2項罪名，分別是選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，以及一項在選舉中作出賄賂選民的舞弊行為，她已獲廉署准予保釋，以周四（15日）在東區裁判法院答辯。

廉署表示，歐在2019年10月4日遞交提名表格，參選區議會選舉中西區大學選區，並在同月10日邀請兩名街頭藝人，在該選區內一個港鐵站出口附近，進行了1小時歌唱表演，6日後又在同一地點舉辦了1小時免費書法班。

在歌唱表演及書法班進行時，該地點均展示了一幅載有歐名字及肖像的直幡，她本人有出席該2場活動。活動期間，歐的助選人員有向在場途人派發傳單，她亦向有關街頭藝人及書法家分別支付1,200元及800港元作為報酬，並在選舉申報書中申報有關費用為選舉開支。

廉署發言人提醒候選人、選舉代理人及助選人員，在選舉中向他人提供茶點及娛樂，以及向選民賄選屬嚴重罪行，候選人應掌握《選舉(舞弊及非法行為)條例》的條文內容，不應在選舉中提供利益、食物、飲料或娛樂以換取選票。

根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》第11條，任何人藉提供利益，以誘使選民在選舉中投票或不投票予某候選人或某些候選人，即屬舞弊行為。《選舉(舞弊及非法行為)條例》第12條訂明，任何人為另一人提供食物、飲料或娛樂，或償付用於提供該等食物、飲料或娛樂的全部或部分費用，以誘使該另一人或第三者，在選舉中投票或不投票予某候選人或某些候選人，即屬舞弊行為。