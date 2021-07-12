偽造逾百身份證炒場　業餘聯賽主席囚16個月

業餘7人足球聯賽搞手組織的時任主席，在2018年尾至2019年初約兩個月內利用親友、僱員及球員等資料偽造逾百張身份證，於康文署預訂系統註冊300多個帳戶作抽籤訂場之用，並試圖藉高價轉售場地使用權圖利。該名主席今（12日）於區院承認偽造等24項控罪，被判囚16個月。

被告孫寶德（40歲），承認20項偽造、1項使用偽造身份證、2項管有偽造身份證及1項管有用作製造虛假文書設備共24項控罪。涉及偽造控罪的身份證共有106張、涉及管有控罪的則121張，而製造設備則包括印卡機、逾百張空白白色卡及置有晶片的白色卡等。辯方求情指被告事後已經後悔，明白自己做錯，請求輕判。法官判刑時則指，案件有別於一般企圖用假身份證獲取巨大利益、或欺騙入境處的案件。惟被告的行為會令其他欲預訂及使用場地的使用者失去機會，最後決定將被告判囚。

案情指被告案發時為一個業餘7人足球聯賽的舉辦組織的主席，亦是一個球會的前主席。每隊參與該聯賽的球隊，須每個球季繳付2800港元以參與硬地球場賽事，或付1.04萬港元參與草地球場賽事。另外，公眾可透過註冊康文署網上預訂平台「康體通」帳戶來預訂場地，但自2018年6月起，為平衡預訂場地的高需求，康文署制定抽籤機制，限定每個帳戶每天只可進行一次抽籤。

案情續指，康文署發現部分「康體通」帳戶有異常，其後警方接報調查，發現在2014年7月至2019年1月間，有334個可疑帳戶註冊，當中330個帳戶是在制定抽籤系統後註冊，而該些帳戶全部以被告的電郵作登記。就著該些註冊帳戶，有131張身份證的影像被上傳到系統中，當中只涉及50人的資料，最終只有8張的身份證影像屬真實。

被告現在承認，他於2018年11月至2019年1月間，偽造了106張身份證上傳到「康體通」系統註冊帳戶。當帳戶成功預訂到場地後，他會把印有自己相片的偽造身份證來領取場地。警方於2019年2月進行埋伏，當被告現身以假身份證領取場地時將被告拘捕，被告當時身上有兩張假身份證。被告在警誡下承認試圖以預訂場地賺錢。警方之後到被告家搜查，搜出逾百張載有被告肖像的假身份證、及製造偽證設備等。警方調查發現，草地球場的場租僅144港元，但若被告訂場成功但沒有舉辦賽事，他會在社交網頁以700港元放售場地，獲利接近4倍。