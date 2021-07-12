弒父棄屍案　被告稱父罵其妻是妓女後動殺機

保險經紀涉嫌弒父再棄屍海上之案件，今天（12日）於高等法院續審。控方今天在庭上播放被告黎謹友的錄影會面紀錄。被告稱因欠高利貸20萬港元，打算在自殺前見父親最後一面。見面時他嘗試向父借錢，卻遭父親以粗口責罵，又罵他與妻兒「低賤」，更拿櫈「車」向他，他才拿原用作自殺的刀刺向父親。

現年28歲的被告黎謹友，被控於2018年12月4日在香港謀殺其父親黎金福（65歲）。控方先傳召案發後致電已潛逃台灣的被告之警長謝簡晉作供。謝指他拿死者的指模作比對，發現死者有案底，並因此找到其身份和其子女的電話號碼，於是就致電被告。他指被告接電話後沒有作聲，但之後電話傳來喘氣聲及哭聲，然後被告便說自己殺了父親並棄屍瀑布灣，又透露自己已婚，兒子2個月大。謝問言即問被告：「你唔理老婆同個仔嗱？」又說妻兒會掛念及擔心他，被告即稱當晚會返港自首。

而被告則在錄影會面中向警方表示，父母在他讀中學時離婚，他與胞妹跟母親居於華富邨，自小與父親關係都不好，指父親喝醉或賭輸錢便會打他及母親。他表示案發時因欠下高利貸，為怕連累妻子故打算自殺，但又想起過往無孝順過父親，便打算死前見他最後一面，在案發當日早上到屯門找父親吃早餐。他又帶了一把刀放進袋內打算之後用作自殺。

被告稱早餐後他跟父親回家，為父按摩。他又向父親表示他已結婚，太太剛誕下兒子但沒有錢，因此問父借錢，父親卻不斷以粗口罵他。父親更拿櫈「車」向他，並說：「你啲咁嘅人就算有老婆仔女都係低賤」又罵他的妻子是妓女。被告在憤怒下從袋拿刀刺向父親頸項數下。父親有叫喊，並嘗試推他及罵他黐線，之後躺在地上吐血，再也不動。

被告稱他初時感到驚慌，隨後再想如何處理。他之後去了買毛巾及清潔劑清理現場，又買紅白藍膠袋及膠箱裝起父親屍體。他又知道父親習慣把提款機密碼放在錢包，便用它來提款及轉帳給「大耳窿」還款。他翌日電召貨車，把父親屍體運往華富邨舊居。他指母親與胞妹已很少在該處留宿，運屍當日舊居亦沒有人。被告其後購買行李篋，把裝有屍體的紅白藍膠袋放入篋內，於12月6日凌晨運往瀑布灣放進海中，但該篋一直浮在海面，他遂把篋打開讓它下沉，留下紅白藍膠袋於海上漂浮後回家。他於早上9時許回到華富，發現警方已封鎖現場，他遂在驚慌下買機票前往台灣高雄，但到達後一直掙扎應否回港，終在接到警方電話後決定回港自首。