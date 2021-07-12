首宗港區國安法案　辯方專家：有人認同涉案口號提倡港獨

首宗涉嫌違反《港區國安法》案件，23歲青年唐英傑駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員，該案今天（12日）繼續在高院審訊。辯方專家證人李詠怡教授繼續作供，法庭就有人在示威場合高舉香港殖民時期的旗幟（又稱港英旗）提問，李指該舉動可以解讀為渴望重回殖民年代的生活。至於揮舞港英旗會否涉及主張英國再次管治香港，李則指此想法不切實際，恢復英殖管治根本是「零機會」，故人們揮動港英旗更可能是為發洩不滿。

香港大學政治與公共行政學系李詠怡教授續作供，指「香港自治運動」始於2010初，啟蒙於學者陳雲所著的《香港城邦論》，但運動的思想並非追求香港獨立，相反它主張遵守「一國兩制」，使香港在經濟、社會及文化多方面都能實現高度自治。李又指，種族身份認同在於定義自己的族群，不等於要否認國家。至於示威場合有人高舉港英旗，李解讀此舉反映人們不滿現狀，並渴望恢復英殖年代的香港境況，但這不代表要再次被英國統治，人們追求的殖民時代可以指經濟、文化等非政權事物。

控方盤問李時，指「光復香港」是否意指要將落入敵人手中的香港，重新奪回。李表示口號有許多可能的解讀，但根據她訪談市民的結果，的確有人會認同口號能聯繫提倡港獨。