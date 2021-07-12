西貢棄耕地申建住宅　環團憂截斷蠔涌古徑

西貢毗鄰百花林路一幅約4,000平方米的棄耕農地，近日被發展商入紙申請興建五幢低密度住宅，並向環保署提交環評申請。由於項目位於馬鞍山郊野公園及蠔涌谷具特殊科學價值地點範圍內，有關申請須獲郊野公園及海岸公園管理局等部門批准。為配合發展項目，發展商建議興建一條道路連接百花林路，與蠔涌古徑重叠，有團體擔心若申請獲批，被評為具最高重要性的古道之一的蠔涌古徑將被截斷。

根據工程簡介，百花林路為連接發展項目地盤和飛鵝山道的現存通道。為配合住宅發展項目，可能需要對現有的百花林路進行道路改善工程，以及地盤平整工程，有機會造成永久生境損失。另外，由於其中一段蠔涌古徑和項目地盤重疊，在施工過程中將直接受到影響。環團長春社指反對該項目，認爲該住宅地點位於多個生態敏感範圍，直言若沒涉及高度公衆利益，不應批准有關申請。長春社又指，根據古物古蹟辦事處發表的香港古道研究，蠔涌古徑為最高重要性的古道之一，擔心項目會破壞古道的完整性。

根據資料，申請人向環保署簡介工程，指發展項目位於飛鵝山東邊一個廢棄地台，面積約0.4公頃，地積比率不超過0.4，可建樓面面積約1.72萬平方呎，建築高度約9米，並擬於該地段興建5幢低密度住宅，估計需時約1年進行環評。若獲批准，預計2022/23年施工，並於2023/24年竣工。