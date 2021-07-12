港康碼已設計完成　政府不開放登記稱憂造成混亂

新冠肺炎疫情持續一年半，不少市民都希望能盡快恢復香港與內地，以及國際的往來，帶動經濟活動。有議員今（12日）在立法會資訊科技及廣播事務委員會中，關注政府的健康碼及網上針卡系統工作進展如何，擔心若和市民的溝通不足，會造成網絡上的大塞車。另有議員要求政府盡快開放港康碼系統讓市民登記，惟政府以擔心市民造成混亂而拒絕，但指系統已經開發完畢，只等待本港與內地及澳門通關便可開放。

議員葛珮帆跟進政府健康碼及網上針卡系統的工作進度，批評政府推展新科技時往往因為和市民溝通不足，又缺乏從使用者的角度出發，導致系統一開放便造成混亂，出現網絡大塞車。

創新及科技局副局長鍾偉強表示當局有吸取過往教訓，指正在為系統不斷進行測試，而由於日後通關時網上登記健康碼的平台將會設配額制，所以相信系統有能力支持。政府資訊科技總監辦公室副政府資訊科技總監黃志光則指政府有尋求業界協助，因為業擁有國際網絡，知道其他地方的健康碼設計，有助政府開發方便旅客來港，以及港人出外時都可以互認的健康碼。黃又指，在日後推出健康碼系統時，會多向公眾解說，又會改善用戶介面。

工程界議員盧偉國則指出，澳門和廣東省早已推出並使用澳康碼和粵康碼，批評港府卻推出了猶如四不像的安心出行，質疑安心出行難以與澳康碼或粵康碼對接，認為政府應盡快推出港康碼。黃志光回應指安心出行設計原意為本地應用，並非用作通關，但稱政府已於去年年中研發港康碼，亦有參考澳門及廣東省健康碼的設計，當開放通關時，市民則可以透過港康碼系統，申請通關用的健康碼，並提交澳門及廣東系統，詳細情況待通關時則會開放予市民申請。

盧偉國隨即質疑既然政府已有相關平台，為何不讓市民提早登記。他指即使澳康碼亦非一推出便能通關，因市民亦需要時間適應系統。黃解釋，指政府推出系統需要有實際的應用場境，擔心會令市民感到混亂。黃又指由澳門及內地返港人士已經採用港康碼平台，惟若港人前往內地則需要當地的政策配合。