九巴下周日起增兩條新界港島長途快線　較現有路線貴逾10蚊

新開2條路線較現有的「960」及「968」路線貴超過10港元。

九巴將在下周日(18日)起，開辦2條來往新界至港島的新型長途巴士服務「星際尊線」，其中一條路線是「P960」，將來往兆康站至灣仔，車費為32.8港元；另一路線為「P968」，分別由朗屏站或元朗來往天后，費用為36.9港元，路線詳情見附表。新開2條路線分別較現有的「960」及「968」路線貴超過10港元，而九巴月票及「2元乘車優惠」均不適用於該2條路線。

九巴表示，2條新開路線每日提供服務，但不設企位，經西區海底隧道，中途站較一般路線少，乘客可更快到達目的地；又指行走2條路線的巴士，配備駕駛輔助系統、車長倦意提示系統等裝置；另外，全車都有窗簾、USB充電裝置及免費無線上網服務。

路線詳情如下：

開出地點/目的地●服務時間

P960

兆康站(北)至灣仔(北)●每日0645至1545

灣仔(北)至兆康站(北)●每日1045至0045

P968

朗屏站至天后●每日0650至0830

元朗(西)至天后●每日0915至1555

天后至元朗(西)●每日1055至0045