80%受訪者認同設立年資認可　工會促再檢討整筆撥款津助制度

整筆撥款津助制度推行近20載，屢被批評無要求福利機構設立「年資認可」制度，不少資深社工轉工時不獲承認年資，薪金與剛入行者無異。有工會今年5月至7月期間，訪問共403名社福機構的員工及服務使用者，發現80%受訪者認為應推行年資認可制度；76%受訪者認為當局應推行「同工同酬」。工會批評，有關制度的檢討報告近日出爐，但相關建議只是小修小補，促當局加強檢討，並設立劃㇐薪酬架構及年資認可制度。

進行調查的港九勞工社團聯會指出，現行制度下，機構聘用資深員工時往往不承認其年資，令同工不同酬現象普遍，社福界員工因而缺乏晉升階梯，導致人手流失並難以提升服務質疑。雖然檢討報告建議機構公開員工薪酬，但有關指引依賴其自覺性，亦欠缺監管，成效存疑。

勞聯又指，現行制度以中薪點作撥款基準，令不少機構缺乏安全感，於財務管理上變得束手束腳，擴展服務時未必會增加人手，並撥出更多資源改善服務，最終將影響服務質素，批評港府把社會福利服務的過程和責任，全數外判予社福機構，對社會服務發展帶來負面影響，亦令政府監管與機構自主之間缺乏平衡機制。