電檢修例不包網上影片　議員憂有人乘機播獨促考慮規管

政府修訂《電影檢查條例》中對檢查員的指引，訂明如果上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，檢查員應得出影片不宜上映的結論。 立法會資訊科技及廣播事務委員會今午（12日）召開會議，有議員提出雖然當局已修訂電檢條例，但網上影片或資訊卻沒有規管，而影響力卻決不低於電影。政府當局卻表示暫時沒有打算，認為社會上仍需很多討論。

該委員會主席何君堯指，網上的資訊和影片即使發放危害國家安全的訊息亦沒有限制和規管，認為政府的思想應更前進，多想一部，使政策更全面。而議員邵家輝亦指時代已改變，網上影片的宣傳效用和影響力甚至比電影更大，認為有關部門需要想清楚是否需要規管網上影片。商務及經濟發展局局長邱騰華指電影與上網資訊及書刊不同，政府和社會對電影的要求會更高。對於是否要將所有媒體送審，邱指社會上仍需要很多的討論，當局則暫時沒有這個打算。

另外，議員葛珮帆質疑檢查員是否已接受足夠培訓，以及對國安法有足夠的認識。議員廖長江亦指不能單以文字上的指引培訓檢查員，因檢查員原先只是娛樂事務主任，卻要接觸與國安法有關的範疇，對他們來說是全新的事物。

邱騰華回應指電檢制度是原有制度，無論檢查員或是業界均非長熟悉，檢查員是專業人員，將根據指引可累積經驗，有需要時亦可作培訓。 商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文表示，檢查員由公務員出任，對國安法有一定認識，而且對審批電影有豐富經驗，稱每人每年會檢視超過200部電影，而當局亦會為檢查員提供國安法的相關培訓。梁表示，若檢查員遇到法律問題，可諮詢律政司及向商經局查詢，檢查員有需要時亦可尋求指示，不會出現一個人「自把自為」作決定的情況。

體育、演藝、文化及出版界馬逢國相信業界均願意遵守新規定，惟擔心可能會誤墮法網，認為政府要有清晰指引。邱強調修訂指引是因應《香港國安法》實施，不會影響公眾欣賞電影或創作自由。他指當局早前與電影業界會面及解答疑問，業界多擔心拍攝時會有不清晰地方而不小心違規，而當局以「紅線」解釋時，相信對業界有幫助，又稱會繼續與業界保持溝通。