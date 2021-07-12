政Whats噏：劉頴匡稱還押生活多姿多采　應驗楊岳橋「金句」？

因參與民主派35+初選案涉違《港區國安法》而被還押嘅楊岳橋(AY)，當年失言一句「呢個案底令佢哋人生變得更加精彩」引起社會嘩然。估唔到因同一案件被還押嘅劉頴匡，都將還押中嘅生活比喻為「校園生活」一樣多姿多采啊！講得咁正面，唔通應驗咗AY當年嘅「金句」？

話說劉頴匡Facebook專頁尋晚(11日)上傳佢最新嘅書信內容，話早排發夢返咗中學上體育堂，不過出到去操場時，發現啲同學都係民主黨成員，仲話即使佢哋年紀大過自己咁多，但係喺個夢入面竟然一啲都唔覺得奇怪，反而到瞓醒先發現有啲怪怪地。佢仲話囚中嘅環境真係幾似一間學校，放風就等於體育堂，加上依家又有日文堂同埋數學堂，形容呢個「校園生活」都幾多姿多采，不過都不忘講返句如果可以早啲畢業就更好咁話喎。

還押生活都講到咁多姿多采，不禁令人聯想到AY嘅「金句」，都真係「深入民心」，唔單止引發社會爭議，當年更被質疑鼓勵市民犯罪，最後佢要死死地氣解釋返係失言同埋道歉。不過即使道咗歉，之前都試過畀劉頴匡喺囚中抽水，問返佢被還押「人生夠精彩未」，搞到佢要爆粗回應，當時劉頴匡女友就形容其實佢哋兩個人只係自嘲、苦中作樂喎。唔知都係被還押嘅AY係咪同劉頴匡一樣，覺得還押似校園生活？係咪咁多姿多采呢？

之但係AY嘅「名言」又點止呢句。話說佢喺2016年參選嗰陣，就話會努力守護司法獨立，仲講到如果有人要搞香港司法系統，就要「Over my dead body！」當年更有人開咗個社交專頁「每日關心楊岳橋變dead body的情況」嚟嘲笑佢，幾年後佢都反省自己嘅言行，承認自己「講大咗」。所以話作為政治人物真係要慎言，就好似劉頴匡咁，即使話還押中嘅生活多姿多采，都要戴定頭盔補低希望可以盡快獲釋，否則好易令人誤會嫁嘛。