卓悅新舊股東糾紛　葉俊亨夫婦入稟求取消賣股

卓悅控股之創始人葉俊亨、其妻鍾佩雲及2人全資擁有的公司於上周五（9日）入稟高院，民事控告卓悅現任主席陳健文。他們指陳違反早前陳向他們購入卓悅股份時的協議，故要求法庭頒令宣告原告與陳的股份買賣協議無效，要陳交還卓悅的股份予原告，並禁制陳罷免葉氏夫婦執行董事職務，並要陳作出賠償。

原告分別是葉俊亨、鍾佩雲及2人全資擁有的Promised Return Limited，被告是陳健文。入稟狀指原告於2019年與被告商討，原告將手上的卓悅40.4%股份售予被告。原告與被告在去年1月30日達成協議，被告以每股0.1147港元購入上述股份，作價1.58億港元。交易後被告最終持有59.9%的卓悅股權，交易亦於去年4月9日完成。

原告指根據協議，被告成為卓悅大股東後，會替卓悅尋找生意機會、並於完成交易後的2年內，以8.8億港元購入荃灣橫窩仔街卓悅大廈。根據協議，陳亦要確保董事會的控制權，並確保葉及鍾繼續成為卓悅的執行董事，並可使用大廈的會所及儲物室等。原告現指被告並沒有確保董事會的控制權，葉鍾2人亦於今年6月29日被罷免卓悅執行董事之職務。而被告亦沒有盡力替卓悅尋找生意機會及購入卓悅大廈。入稟狀指被告的作為令到原告造成損失，故要求法庭頒令宣告該股份買賣協議無效，要求被告交回卓悅的股份、禁制被告罷免葉鍾2人的職務及要被告作出賠償。

另外，卓悅美容有限公司亦上周五（9日）於高院興訟，民事控告陳健文任董事的一間公司，指該公司欠下卓悅美容共3000萬港元的債項，要求該公司立刻還款。此案原告卓悅美容有限公司在入稟狀指，葉俊為原告的唯一董事，陳健文則是此案被告Global Leather Intelligence (HK) Limited的董事。2019年9月，葉按陳的要求，指示原告向被告借出合共3000萬港元。今年6月4日原告要求被告還款卻遭拒絕，原告因此入稟要法庭頒令被告還款。