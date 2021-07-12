新一期綠置居料本月攪珠　共3435個單位5折推售

房屋委員會今日(12日)舉行公開例會。房屋署署長王天予表示，今期綠置居有逾3,400個單位，預計將於本月進行攪珠，10月正式揀樓。另外，房委會因應新冠肺炎疫情下展開的排水管檢查計劃，目前已檢查了約37萬個公屋單位的室內排水管，預計會在明年首季完成整個計劃。

擬於本月攪珠的今期綠置居，將以市價5折推售，項目除包括鑽石山啟鑽苑的2,112個單位，連同上期的523個貨尾單位，以及首次納入計劃的800個回收租置單位，總數將提供3,435個單位。

至於排水管檢查計劃方面，王天予指出，計劃分別檢查公屋單位室外及室內的排水管，現時已完成檢查約39萬個公屋單位的室外排水管，接下來預計在明年首季完成全部單位的室內排水管檢查。

她亦交代全面結構勘察計劃的進度，指該計劃分兩輪進行，涉及42條公共屋邨的首輪已於2018年完成；次輪則涉及71條公共屋邨，目前已檢查其中8條屋邨，預計整個計劃會於2032年完成。

此外，王又提到知悉社會有聲音要求房委會重推租置計劃，但她直言目前公屋供應嚴重不足，若重推計劃會令可供編配公屋單位數目減少，令輪候公屋時間進一步延長，故無意重推計劃。