婦人嗜賭欠債另結新歡　男友不忿釀3死慘案

大埔情侶因感情問題爭執，竟釀成3母女倫常悲劇。消息指，涉事姓溫(42歲)女死者生前無業，與不同男性發展多段感情，替前夫及前男友誕下兩名分別姓廖(8歲)及姓賴(13歲)女兒，溫婦亦因嗜賭而欠下巨債。被捕姓姚(62歲)男子，則任職地盤工，2017年結識溫婦後，雙方隨即發展為戀人及同居，但未有結婚。期間，姚男不斷為溫女償還賭債，同時幫手照顧其兩名女兒。

據了解，姚男近日懷疑溫婦另結新歡而深深不忿，於今日(12日)凌晨與其發生爭執，有人情緒激動下失控，以利器襲擊溫婦，致留下40多處傷痕，兩名女童得悉後，為救母親而出手阻止，亦遭到襲擊重創。有人自知闖下彌天大禍，疑以明火點着單位雜物縱火，繼而釀成3母女慘死悲劇。

意外發生後，警方即時聯絡教育局，並安排社工到兩名女童就讀的中小學，為該校其他師生進行心理輔導，以及提供適切援助。

教育局發言人表示，局方對事件感到非常難過，已即時與有關學校聯絡，得悉校方已啟動危機處理小組跟進事件，包括安排學校社工及教育心理學家，為有需要的學生及教職員提供支援及輔導。局方會繼續與學校保持聯繫，提供適切支援。