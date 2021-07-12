入稟向滙豐追討末期息　小額庭判小股東敗訴

滙豐控股於2020年初取消派發2019年度每股0.21美元的末期息，引起小股東不滿。有小股東入稟小額錢債審裁處，向滙豐追討股息，指滙豐違背承諾及損害股東的合理期望，又指滙豐管理層將末期股息包裝成第4次中期股息，以便作出取消派息決定。案件今天（12日）裁決，暫委審裁官林子康指，根據滙豐控股的組織章程，在派發股息前，股息不構成公司對股東的債務，故董事會有法律權利去取消派息。審裁官裁定滙豐一方勝訴，撤銷小股東一方提出的申索，但沒有就訟費作出命令。

本案申索人為曹維新、李激光、麥若媚、程少媚、及Jantix Management Limited，被告人為滙豐控股有限公司。其中程少媚及Jantix Management Limited今天沒有派代表應訊。

審裁官今天指，本案爭議點主要在於滙豐董事會是否有法律基礎撤回派息；以及申索人一方提出的理據，是否足以成為董事會無權取消派息的原因。審裁官認為，根據滙豐控股組織章程第147條，董事會的決定具有法律基礎，雖然申索人一方指滙豐違背承諾，惟林官認為既然章程賦予了董事會相關決定的法律權利，撤回派息一事不構成違背承諾，而過去多年從未曾取消派息，亦不足以構成一個毫不含糊的承諾。至於損害股東合理期望這一說法，更是違背組織章程，看不到有何法律依據。

審裁官又指，對於申索方指末期股息被包裝成第4次中期股息的說法，完全不能同意。審裁官指滙豐的所有文件及公告，均稱該派息為中期股息，而且末期股息須經股東大會決議派發，惟該次派息是董事會決定派發。另有申索人提出，滙豐在取消派息後，沒有交代除淨日調整股價後的資金流向，質疑股息被挪用。另外審裁官亦釐清，股息是由公司儲備分發，除淨日的股價下跌，與派發股息完全無關。