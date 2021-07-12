管理TG頻道　技術員被控煽惑他人犯法受審

一名技術員被指是通訊軟件Telegram頻道「SUCK Channel」的管理員，涉嫌在頻道內與他人發布大量非法煽惑他人干犯刑事毀壞、縰火等7種罪行的訊息。他今天（12日）在區域法院否認7項串謀煽惑他人犯法罪的控罪，案件開審。控方開案陳詞指，頻道中至少有42條涉及煽惑犯罪的訊息，而被告則以「SUCKER」的帳戶身份發布了其中18條煽惑他人犯罪的訊息。

控方指26歲被告伍文浩涉及串謀煽惑他人犯刑事毀壞、縱火、公眾妨擾、製造炸藥、有意圖而導致身體受嚴重傷害、暴動、以及施用毒藥或其他殘害物品或有害物品罪。他另被控18項煽惑他人犯刑事毀壞、縱火、公眾妨擾及製造炸藥的交替控罪。控罪指被告於2019年10月4日至2020年6月28日，串謀他人煽惑或非法煽惑他人，刑事毀壞道路、車輛，以火燒毀警察宿舍，非法阻礙道路、高鐵西九龍站、機場、干擾交通燈、阻礙鐵路運作，製造爆炸品，在中大一帶參與暴動，及施用毒藥等。 辯方就指，並無證據顯示被告乃發布訊息的人士，而即使被告為頻道管理員，辯方會爭議他的「不作為」，是否就構成刑事責任的問題。

控方開案陳詞指2019年8月20日，有人建立一個叫「SUCK Channel」的Telegram頻道，並發布不同訊息。截至去年8月26日，約有10萬名成員訂閱該頻道，而自該頻道建立後，由擁有人及管理員發布的訊息超過2萬條，其中3個發布訊息的帳戶名叫「Pat」、「SUCKER」及「Captain」。控方指至少42條訊息涉及煽惑他人犯法，其中18條乃被告以帳戶「SUCKER」發布，有關訊息如「目前兵力集中去晒暴大，其他各區今晚爭取時間將所有黨鐵，交通燈全面癱瘓」，控方認為有關的訊息內容意思包括教人堵路、癱瘓鐵路、交通燈、燒宿舍等，控方又指亦有訊息內容乃教人製造鋁熱劑彈及燒夷彈等。

去年8月26日下午，警方於被告位於紅磡的住所大樓拘捕被告。被告在警誡下稱「我喺上年10月喺連登討論區識咗個網友，佢畀咗個Telegram帳戶嘅登入同密碼我，之後我用自己部手機登入咗個帳戶，一直登入到依家，依家個帳戶名係SUCKER，呢個帳戶有份管理SUCK Channel，但我無喺個Channel發言」。警方其後在被告的手提電話內，發現帳戶名「SUCKER」與其他Telegram用戶的私人訊息，另亦發現電話內其他社交程式或網頁亦有「SUCKER」或「SUCK channel」等的帳戶或名稱。