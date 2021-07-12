政Whats噏：篤手指扯到篤背脊　又關食衞局事？

田北辰質疑創科局有冇向食衞局提議用篤手指驗血嘅方法。

通關無期，市民都好着急。由於依家入境或出境少不免接受新冠病毒檢測，但有議員就覺得港府嘅檢測方法太慢，要一日先有結果，希望創新及科技局可以將內地用篤手指驗血嘅方法推介畀食物及衞生局，講講下，另有議員竟然扯到去篤背脊。

話說立法會資訊科技及廣播事務委員會今午（12日）召開會議，喺討論如何用科技應對疫情時，議員田北辰指內地用篤手指驗血嘅方法檢測病毒，大約15分鐘就有結果，但香港用嘅檢測方法就要成1日先有結果，質疑創科局有冇向食衞局提議篤手指呢個方法。創科局副局長鍾偉強回應話檢測政策唔係由創科局決定，即使田北辰再三追問，鍾偉強同政府資訊科技總監辦公室副政府資訊科技總監黃志光都係支吾以對。

最後就連委員會主席何君堯都睇唔過眼，幫口問官員，「無論篤手指定係篤背脊都好，咁你哋有冇向食衞局提供呢個驗測方法呀？」黃志光先至肯話當局都有將篤手指嘅驗測方法提供畀食衞局嘅。

其實一條咁簡單嘅問題，政府官員都會三催四請先肯回答，係咪受官僚制度影響得太深，表達能力都出問題呢？