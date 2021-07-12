中環5星級寵物友善酒店　貓貓疑被貓沙中異物割傷

不少市民在出入境限制下無法外遊，放假時都會入住酒店享受「Staycaution」。有市民上月底帶同寵物貓入住中環一家五星級酒店，而酒店稱是「Pet-Friendly」(寵物友善)，但入住期間，貓貓疑被酒店提供的貓沙所割傷，事主更在貓沙發現鋒利異物。事主要求酒店改善，酒店對事件致歉，並承諾會更換較軟的貓沙及貓沙盆。

陳小姐早前在網上以2,640港元預訂了該酒店的「Staycaution」套餐，當中包括一晚酒店、早餐、下午茶及晚餐，並可攜同寵物。陳小姐在上月22日與朋友入住，當時酒店指貓貓不能步出酒店房，而房間提供貓沙、貓沙盆及一張讓寵物休息的小床。

當晚約8至9時，陳發現寵物貓的其中一隻腳掌受傷流血，她在貓沙堆中發現有尖銳異物，懷疑是被貓沙所割傷，故立即通知酒店及要求更換其他貓沙，但酒店職員指貓沙只有一款，而向她展示的一袋貓沙，內裏仍有異物，她惟有停用貓沙，並採用由酒店提供的寵物尿墊。

陳在翌日帶同寵物貓求診，獸醫指是普通割傷。陳隨後以向酒店投訴，酒店指由於保險不包寵物，故未能理賠，酒店在電郵中向事主道歉，並指向她提供免費早午餐作賠償。酒店隨後再在電郵指，會更換較軟的貓沙及貓沙盆。

陳表示，期望其他寵主以此為誡，帶同寵物入住酒店時要加倍小心。東網正向酒店查詢。