謀殺及縱火案劏房曝光　碌架床燒毀牆壁熏黑

大埔3母女遭謀殺及縱火慘案，事發劏房面積約100呎，擺放了一張碌架床、多個膠櫃和一個雪櫃，由於空間狹窄，出入時需要打側身。碌架床床頭嚴重燒毀，旁邊的書本及膠櫃亦付之一炬，牆身及天花熏黑。近門口的雪櫃頂，放有一個染有血漬的白色櫃桶，相信是3名死者被斬傷後遺下。

同住5樓的住戶吳先生表示，搬入上址未夠1年，多次目擊女戶主出入單位，見她十分疼錫兩名女兒，兩人聽話有禮，惟從未見過男戶主。吳先生的住所與案發單位相隔距離較遠，於案發前他未聽聞起火單位傳出爭吵聲，火警時樓層濃煙密布，惟未見明火，兩名女童獲救時已失去知覺，對悲劇感到惋惜。

另外，與涉事家庭相熟的街坊指，女戶主早於10年前已居住上址，其男友去年才搬入同住，女戶主入住不久便誕下細女，街坊一家人可謂看着細女成長。案發前，街坊在睡夢中聽到涉事單位傳出女童哭泣聲，以為是母親責罵女兒，因此不以為意，直至得悉火警才知大事不妙，街坊亦將涉事單位大門踢開，嘗試救出被困的人，惟聽聞細女呼叫「我唔出嚟」，後因濃煙飄至，無奈逃離現場。