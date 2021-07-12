立法會選舉23人遭DQ　選管會稱衝擊憲制秩序將失參選資格

澳門安排今年9月12日舉行第7屆立法會選舉，澳門選管會今日(12日)公布，選舉19組直選中，7組共23人日前被選管會取消資格。按照選舉日程，相關組別今日需作出回應及替換候選人，選管會將一如既往、依法處理後續的選務工作。

澳門立法會選管會主席唐曉峰交代審查準則時表示，按《立法會選舉法》規定，所有參選人必須擁護《基本法》及效忠澳門特區，在「一國兩制」下，以「一國」為先，「兩制」為後。故此，在擁護及效忠層面上，除要擁護基本法及效忠特區外，亦需要擁護憲法及效忠中華人民共和國，亦是「一國兩制」及體現基本法的基本原則，相關規定可反映出參選人必須是愛國者，以落實「愛國者治澳」的原則。

唐續指，任何參選人曾作出對憲制秩序進行衝擊、攻擊、抹黑行為，包括提倡結束一黨專政、宣揚獨立思維或相關表述，都視為無被選資格。

澳門政府早前公布，按照《選舉法》規定，在直接選舉中只有政治社團及提名委員會有權提出候選名單，間接選舉中只有提名委員會有權提出候選名單。

直接選舉方面，每一提名委員會，須由最少300及最多500名被登載於今年1月份公開展示的自然人選民登記冊的選民組成；間接選舉方面，每一提名委員會，須最少由該選舉組別被登載於今年1月份公開展示的法人選民登記冊的法人總數的20%組成，如以該百分率計算所得數字並非整數，則以上一個較小的整數為準。