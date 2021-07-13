《東方》藍圖獻良策　閒置土地應善用

本港不少公共屋邨老化問題嚴重，重建進度卻慢如龜！房屋委員會早於2013年完成評估22條非拆售高齡屋邨的發展潛力，惟事隔8年，港府至今僅拍板落實重建3條屋邨，比例相當低，當局更以影響可編配公屋數目為由，未有再推重建計劃。東方報業集團去年動用人力物力，發掘出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，證明本港不少土地可作發展。

房委會完成有關評估後，至今僅白田邨及美東邨展開重建，涉及4,165個單位，進度緩慢，不少團體近年多次促請當局重建其餘屋邨，以解決房屋短缺問題。不過，港府曾明言，有關建議需要動用大量公屋單位安置受影響的居民，短期內減少公屋供應、延長輪候時間，令其餘同樣具重建潛力的屋邨重建無期。

事實上，本港並非無地可用，東方報業集團去年曾動用人力物力，搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展，其中本土研究社曾指新界有1,023公頃棕地未納入發展，而綠色和平調查亦發現，只需333億元便可發展約400公頃棕地，興建約14萬個公營房屋單位。另外，本港工業式微，大埔、將軍澳和元朗3大工業邨有大幅空置土地，去年初涉及閒置用地及廠房便有逾19.5萬平方米，只要適當運用，極具發展潛力。