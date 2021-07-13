40年樓齡　石硤尾邨9幢未納重建　房署死撐結構安全

今次出事的石硤尾邨歷史悠久，前身是50年代石硤尾寮屋區大火後建成的徙置大廈。該邨全盛時期共有44座樓宇，並分階段開展重建計劃。不過，石硤尾邨現時仍有9幢未納入重建，樓齡已約40年。房屋署強調此批樓宇的結構仍屬安全，認為無迫切需要進行重建，只肯進行維修保養，為該邨「小修小補」。

石硤尾邨可謂替本港公營房屋發展計劃揭開序幕。在1953年的聖誕夜，石硤尾寮屋區發生大火，當時約5萬8千人頓失家園。政府遂把災場夷平，並興建兩層高的平房，臨時安置災民。當局其後再決定以鋼筋混凝土建造房屋，於是首批共8幢6層高的徙置大廈，於1954年年底建成。

房委會於1990年決定重建部分石硤尾邨，把殘舊的大廈拆卸，並特別保留其中一幢美荷樓 （41座） 。該樓是首8幢徙置大廈之一，被古物諮詢委員會列為歷史建築，最終被活化為附設公屋博物館的青年旅舍。

石硤尾邨現時尚有9幢未納入重建，包括該邨第19座至第24座，美山樓、美虹樓及美彩樓。房委會曾為該邨進行全面結構勘察計劃，檢測後認為以上樓宇的結構安全，明言無迫切需要進行重建。面對此批樓宇日益老化，房委會多次表明沒有再作重建的意向，該會去年就指會在該邨進行適時的維修保養和改善工程，讓住戶享有安全居住環境，同時延長其使用年期和經濟價值。