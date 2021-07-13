疫情下大學生求職困難　中電推60個畢業生實習名額

新冠肺炎疫情下，市道歷經低谷，去年畢業的大學生首當其衝。香港中文大學社會科學系畢業的吳浩天Aaron，求職路上困難重重，心灰意冷之時，適逢中華電力推出畢業生實習計劃，終覓得理想工作，更憑優秀的工作表現，獲聘為正式員工，他建議求職者細心觀察、大膽假設，深入了解公司業務。

Aaron早於前年9月開始找工作，雖然有零星面試機會，但都不成功，及後遇上世紀疫情。他形容當時的就業市場為「災難性」，求職申請都石沉大海，求職網站長期無新招聘廣告，令他十分沮喪。直至7月，他發現中電推出畢業生實習計劃，且不限於工程系畢業生，終憑其獨特的社科視野及充足準備，獲得業務策略及創新部的實習機會，負責數據分析，包括就業務發展需要準備數據、製作每月報表等。

社科與數據分析南轅北轍，Aaron起初遇到不少困難，但他善用大學學過的基本統計學知識，彌補不足、不斷學習，最終獲聘為正式員工。

上述計劃今年會繼續舉辦，今日(13日)起接受報名，8月9日截止。職位涵蓋商業、電子工程、電機工程、會計、人力資源、資訊科技、銷售及市場推廣等，名額逾60個，而去年有逾500人申請。只要就讀相關學科，應屆學士或碩士畢業，並持有在港工作的有效許可證，即可上中電網站遞交申請。