微塑膠入侵山澗　恐流入食水系統　市民隨時飲「膠水」

微塑膠入侵山澗，隨時有機會進入食水系統，市民飲「膠水」仍懵然不知！環保團體發現，有半數溪流水樣本含有微塑膠，其中大埔梧桐寨及大帽山大曹石澗情況最嚴重，驗出每公升含有24粒微塑膠，而同樣水樣本驗出含微塑膠的潭崗飛瀑，位於港島大潭水塘集水區內，意昧微塑膠有機會沿水流流入食水系統。環團留意到有市民會直接取水使用，指微塑膠有機會影響人類的神經系統、損害免疫系統，要求政府主動抽水化驗，做好監管工作。

為了解郊野受微塑膠的影響，環保團體綠色和平於今年5月，分別在位於港島、西貢、梅窩等的8條鄰近露營場地及郊遊徑的河溪，收集1公升的水樣本，再送往瑞典的實驗室化驗，驗出有4個樣本含有0.04至2毫米的微塑膠，當中在大埔梧桐寨及大帽山大曹石澗驗出微塑膠含量最高，每公升含有24粒，而在東涌黃龍坑及潭崗飛瀑，亦驗出每公升有8粒。更甚的是，綠色和平在潭崗飛瀑取水位置位於大潭水塘集水區內，與大潭水塘距離約300米，即隨時有機會流入食水系統。

綠色和平項目主任譚穎琳指，是次的微塑膠主要為聚丙烯(PP)，常見於即棄塑膠包裝、外賣盒及即棄餐具，而在取水處亦有發現膠袋等垃圾，估計微塑膠是行山人士遺留所致，同時留意到有市民會在山澗戲水，甚至附近村民會直接取水使用。

譚指微塑膠可在體內累積，有機會影響人類的神經系統、損害免疫系統，以及干擾內分泌系統等，認為是次發現是一個重大警號，「因為河溪是不應出現微塑膠。」她補充指以往微塑膠都是在海洋找到，是次在城市河流發現膠粒，代表污染較想像中嚴重，要求政府要主動抽查樣本化驗，又呼籲市民要自己垃圾自己帶走，同時減少使用包裝貨品。

漁農自然護理署表示，該署職員及承辦商有定期及按需要調派人手加強清潔郊野公園的康樂場地及遠足徑等設施。 同時，為向郊遊人士推廣、宣傳和教育環境清潔及愛護自然的信息，自2015年起已聯同環保及遠足團體展開「自己垃圾 自己帶走」宣傳教育，並逐步增設加水站，鼓勵市民自備水樽，減少使用一次性塑膠產品，保護郊野環境。

水務署回覆指，供應大埔梧桐寨、大帽山大曹石澗附近鄉村的食水均經濾水廠處理，完全符合香港食水標準，適合安全飲用，並不建議飲用未經煮沸或處理的井水或河水。 現時，世界衞生組織並沒有將微塑膠納入其《飲用水水質準則》，但留意到歐盟計劃在2024年1月12日前探求適當方法檢測微塑膠，以期將微塑膠納入歐盟就飲用水而設立的觀察名單內，該署會繼續密切留意有關發展。