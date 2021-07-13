公海遊月底復航　議員指48小時檢測證明嚴苛　憂未登船已過期

本港即將復辦郵輪「公海遊」，立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今日(13日)舉行會議，有議員認為公海遊要求登船乘客，須提供48小時無染疫證明的要求過於苛刻，要求放寬至72小時。食物及衞生局副局長徐德義回應指，始終是本港首次進行大型郵輪活動，須以謹慎為主，不同意放寬檢測證明的有效期限，又指目前已有2間郵輪公司簽署了承諾書，其中1間料於本月底率先復航。

港府規定復辦郵輪「公海遊」的郵輪公司必須簽署承諾書，在航程的全部時間包括郵輪身處香港以外的水域時，遵守政府的指示及公共衞生指引。食物及衞生局首席助理秘書長(衞生)陳尚敏表示，由於政府於公海無執法權力，因此郵輪公司需簽署承諾書遵守限制，強調若郵輪不遵從相關的規定，政府有權暫停任何或全部「公海遊」行程。

議員姚思榮認為，郵輪乘客提供48小時無染疫證明的要求過於嚴苛，「前日做檢測，可能今日早上已過48小時，若果下午先登船，都已經超時。」他提議將檢測證明的有限時間放寬至72小時。

此外，有議員關注傳媒報道指電子針卡可借他人重覆使用，存在漏洞，食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻表示，過去有作出相關巡查，暫未發現有人違規。對於有議員關注「疫苗氣泡」下D類食肆一枱須有3分2顧客打針的要求，有否違規情況，黃指相關巡查執法問題存有難度，例如發現一枱8人的食客只有5人檢查出有針卡，他們可辯解指其他人已離開，直言相關執法需要「放蛇」。

對於近日機場接連有走漏個案導致社區出現確診，有議員要求機場員工須強制接種新冠疫苗，徐德義指會與機管局商討，了解是否能盡量不安排沒接種疫苗員工到高風險區域工作。