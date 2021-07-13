240個由酒店賓館變過渡房月內入住　蘇偉文：或研用空置校舍

本港住屋嚴重短缺，政府上周公布落實「劏房」租務管制相關法例修訂工作，最快今年底實施。過渡性房屋及劏房事宜小組委員會今(13日)開會討論，有議員質疑就現時資助非政府組織租用酒店​和賓館單位，作過渡性房屋用途的先導計劃成效不彰，建議加建目前過渡性房屋的樓層，讓更多合資格市民居住。運輸及房屋局回應指，目前已撥款兩個項目，涉及240間房間，預計住戶最快可於7月內陸續入住，同時有10多個項目正討論中。

議員柯創盛於會上明言，擔憂落實「劏房」租務管制的空窗期時，業主有機會借此漏洞，在草案落實前加租，令租戶未能承擔租金而需遷出。他促運房局與非政府組織商討容許租戶有需要時入住，並建議將過渡性房屋加入房屋階梯。

運輸及房屋局副局長蘇偉文回應稱，關愛基金已經預留9,500萬港元，資助合適及入住率偏低的酒店及賓館，用作過渡性房屋。他解釋，計劃在今年4月才啟動，認為業界及政府部門需時摸索計劃，對計劃有信心，強調局方密切留意市場情況，目前未發現有劏房業主大幅加租的情況，未來亦會探討在空置校舍及私人土地興建過渡性房屋。