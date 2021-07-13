港大兩項新冠病毒研究獲撥1億元　助改進防控及疫苗開發

大學教育資助委員會轄下的研究資助局，今日(13日)公布2021/22年度的主題研究計劃(第11輪)的撥款結果，有8份研究建議書獲批資助，共涉及4.15億港元，當中3.67億港元由研資局提供；4,800萬港元由有關大學以配對方式提供。研究項目中有2個與新冠肺炎有關，其餘6個研究項目則涵蓋新生兒肝臟疾病、幹細胞工程、創建熱舒適小區、綠色金融等。研資局主席黃玉山表示，期望上述項目為香港的社會及經濟帶來得益。

除了撥款2.3億港元資助常規主題研究計劃，研資局為本年度主題研究計劃特別額外撥款1億港元，資助與新冠肺炎及其他新型傳染病，而是次2個與新冠肺炎有關的項目均受惠於上述撥款。此外，局方今年度起，為3個協作研究計劃，每年額外預留5,000萬港元撥款，當中的3,700萬港元已在本輪撥款中，分配予主題研究計劃。

由港大公共衞生學院教授潘烈文統籌的研究項目，集中調查2個與新冠肺炎相關主要議題，當中，第1個議題著重研究在人類中發現的冠狀病毒變異株，監測病毒的基因變化，評估基因變化引起的潛在公共衞生風險，例如病毒傳染性、疫苗效率及疾病嚴重程度。團隊亦會調查自然感染或接種疫苗後所產生的免疫反應。

研究結果將有助於決策者、公共衞生專家、臨床醫生等改進針對新冠肺炎的防疫措施，以及第2代新冠疫苗開發，期望可透過研究將「新常態」帶回「真常態」。

另一由港大李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁統籌的研究項目，將圍繞新冠病毒的生態地、分子病毒學和致病機理，為新冠病毒的診斷、預防及救治，提供新的方案、先導藥物及公共衞生措施。研究將會研製新的診斷試劑、抗病毒藥物及備選新冠疫苗。